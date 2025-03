6 expressões populares que todo mundo fala, mesmo sem saber o significado

Muitas vezes, elas são ditas quase que automaticamente. Mas será que você realmente sabe o que está dizendo?

Pedro Ribeiro - 17 de março de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/ Canal Nandu Andrade)

Você já parou para pensar no significado das expressões populares que usamos no dia a dia?

Muitas vezes, elas são ditas quase que automaticamente.

Mas será que sabemos realmente o que estamos dizendo?

A verdade é que várias dessas expressões populares carregam histórias curiosas.

Algumas nasceram séculos atrás, outras vieram de situações inusitadas.

1. Casa da mãe Joana

Quem nunca ouviu alguém dizer que um lugar está uma “casa da mãe Joana”?

Geralmente usamos essa expressão popular para falar de ambientes bagunçados, onde cada um faz o que quer.

Mas a origem dessa frase é bem curiosa. Dizem que vem de uma rainha chamada Joana I de Nápoles.

Ela teria criado leis que davam muita liberdade aos frequentadores de uma casa de tolerância. Com o tempo, a tal “casa da mãe Joana” virou sinônimo de desordem.

2. Acabar em pizza

Essa expressão popular é bem famosa, principalmente no mundo da política.

Dizemos que algo “acabou em pizza” quando uma situação complicada termina sem punições, como se tudo tivesse sido resolvido de forma amigável (ou por debaixo dos panos).

Acredita-se que a origem dessa frase seja no futebol paulista.

Em reuniões longas e cansativas, os dirigentes costumavam encerrar as discussões com um jantar regado a pizza para aliviar o clima tenso.

No fim, ninguém resolvia nada, mas todos saíam satisfeitos.

3. Pagar o pato

Outra expressão popular muito usada é “pagar o pato”. Normalmente, dizemos isso quando alguém leva a culpa ou paga por algo que não fez.

A expressão tem origem na Idade Média, quando havia preconceito contra um instrumento musical chamado “a-la-pâte”, que virou “pato” em português.

Os músicos que tocavam esse instrumento eram malvistos e acabavam “pagando o pato” pelos problemas das festas e eventos.

4. Salvo pelo gongo

Você já se sentiu “salvo pelo gongo”? Usamos essa expressão popular quando algo acontece no último segundo e nos livra de uma situação difícil.

A explicação mais comum vem do boxe. O lutador estava prestes a ser nocauteado, mas o som do gongo anunciava o fim do round, salvando-o.

Outra teoria, um pouco mais assustadora, envolve sinos presos em caixões para alertar que a pessoa enterrada estava viva.

O sininho tocava e alguém era “salvo pelo gongo”.

5. Lavar a égua

Essa é uma expressão popular típica do Brasil. Quando alguém diz que “lavou a égua”, quer dizer que se deu muito bem em algo, que teve um grande lucro ou sucesso.

A origem está ligada ao garimpo. Nos tempos antigos, quando um garimpeiro encontrava muito ouro, ele ganhava tanto dinheiro que até “lavava a égua” de tanto ouro que tinha.

Ou seja, a expressão ficou associada a ganhar muito ou se dar bem em algum negócio.

6. Com a corda toda

Dizer que alguém está “com a corda toda” é o mesmo que dizer que a pessoa está animada, cheia de energia.

A origem dessa expressão popular está ligada ao universo das crianças. Antigamente, os brinquedos funcionavam com corda, como carrinhos e bonecos.

Quando estavam “com a corda toda”, eles se moviam rápido e cheios de força.

Daí veio a associação com alguém que está empolgado e pronto para agir.

