Durante processo de luto, casal tem ideia inspiradora e inaugura cafeteria ímpar em Anápolis

Após perda do filho primogênito, dupla decidiu entrar de cabeça em sonho e investimento deu certo

Gabriella Licia - 03 de abril de 2025

Pires Caffè e Pane fica localizado na Galeria Via Portela, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Transformar o luto em um recomeço incrível. Foi assim que Thauanne, de 34 anos, e Lucas, de 32, tiveram a iniciativa de criar o Pires Caffè e Pane, cafeteria localizada na região Sul de Anápolis.

Inspirados por uma viagem à Rota do Café em Minas Gerais, o casal apostou na qualidade dos grãos especiais e na panificação artesanal para criar um espaço que une sabor e acolhimento.

A ideia do empreendimento surgiu após a perda do primogênito, que nasceu com uma cardiopatia rara e viveu por 29 dias. Em busca de um recomeço, Thauanne e Lucas decidiram compartilhar com outras pessoas a experiência vivida na Serra da Mantiqueira, origem dos grãos servidos na cafeteria.

Café especial e panificação artesanal

O Pires Caffè e Pane trabalha com grãos de origem especial, com pontuação acima de 85 na tabela da Specialty Coffee Association (SCA). A produção é artesanal e proveniente da Serra da Mantiqueira, região conhecida pela qualidade do café. No cardápio, além do espresso e do café coado, há opções de drinks e pacotes para compra.

A cafeteria também investe na panificação artesanal, com destaque para pães italianos preparados diariamente. A proposta é harmonizar os produtos com as bebidas servidas no local.

Estrutura e experiência

O espaço está localizado na Galeria Via Portela, antiga Doçuras da Talita, e foi projetado para oferecer conforto e um ambiente propício para encontros e coworking. Conta com área ao ar livre e iluminação planejada.

Entre as iniciativas da casa, está o “Dezão da Semana”, um combo promocional lançado semanalmente. Aos sábados, há apresentações de música ao vivo pela manhã.

O Pires Caffè e Pane se apresenta como um novo ponto de encontro para apreciadores de café especial em Anápolis, reunindo qualidade, tradição e um ambiente acolhedor.