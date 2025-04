Mulher vê sonho de ganhar na loteria se tornar realidade e revela o que vai fazer

Acertar os números é realmente tirar uma sorte grande, mas, desta vez, o raio caiu duas vezes no mesmo lugar

Anna Júlia Steckelberg - 03 de abril de 2025

Pessoa manuseando dinheiro. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Se ganhar na loteria já é uma sorte danada, imagina acertar os mesmos números que já premiaram sua família antes?

Foi exatamente isso que aconteceu com uma mulher do Condado de Charles, nos Estados Unidos. Ela levou para casa um prêmio de mais de US$ 70.000 depois de jogar com a mesma combinação que garantiu uma bolada ao marido três anos atrás!

Mulher vê sonho de ganhar na loteria se tornar realidade e revela o que vai fazer

A ganhadora, que costumava apostar no Keno, resolveu testar a sorte no Racetrax, um jogo de corrida de cavalos animado da Loteria de Maryland. E que escolha certeira!

Com os números 8, 12, 4 e 2 — os mesmos que deram ao marido US$ 14.000 em 2022 —, ela apostou em vinte sorteios e foi dormir sem nem conferir o resultado.

No dia seguinte, ao acessar a plataforma da loteria, veio o susto: US$ 73.767 na conta!

“Fiquei completamente chocada”, contou a sortuda a um jornal local, que imediatamente mandou uma mensagem para o marido.

O detalhe é que ele achou que era pegadinha! “Ele joga demais”, brincou ao falar com os funcionários da loteria. Mas bastou receber uma foto da notificação oficial para perceber que a sorte realmente tinha sorrido para a família mais uma vez.

O casal foi junto resgatar o prêmio e reviver a emoção de ver os mesmos números virando dinheiro vivo.

Agora, a vencedora já tem planos para o dinheiro: uma viagem para relaxar e o pagamento de algumas dívidas.

Com essa sorte toda, quem sabe eles não tentam a combinação de novo? Afinal, parece que esses números têm poderes especiais!

