6 dicas práticas para acabar com os pelos nas roupas

Com algumas dicas simples e eficazes, é possível acabar de vez com esse problema, mantendo as peças impecáveis

Ruan Monyel - 04 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Se Vira nos 50)

Manter as roupas sempre limpas, lisas e com aparência de novas é um desafio constante, especialmente para quem luta com os famosos pelos nas roupas.

Não há nada mais incômodo do que vestir uma peça escura e perceber que ela está coberta por pelinhos claros ou resíduos grudados.

Mas a boa notícia é que, com algumas dicas simples e eficazes, é possível acabar de vez com esse problema e manter suas roupas impecáveis.

6 dicas práticas para acabar com os pelos nas roupas

1. Use vinagre branco na lavagem

Embora pareça loucura, adicionar meia xícara de vinagre de álcool durante o enxágue pode acabar com os pelos e resíduos nas roupas.

O vinagre ajuda a soltar os pelos grudados nas fibras e ainda amacia as roupas, além de evitar odores desagradáveis no tecido.

2. Coloque esponjas ou sacolas plásticas na máquina

Durante a lavagem, objetos como esponjas ou até sacolas plásticas novas podem atrair os pelos, evitando que fiquem presos nas roupas.

Para isso, basta colocá-los junto às peças no tambor da máquina de lavar durante o ciclo normal de limpeza.

3. Lave roupas escuras separadamente

Separar roupas por cor e tipo de tecido, embora seja um pouco mais trabalhoso, é essencial para evitar resíduos nas peças.

Tecidos escuros tendem a atrair mais pelos, por isso o ideal é lavá-los sozinhos, assim como fazemos com as peças brancas.

4. Use rolos adesivos

Os rolinhos de fita adesiva são práticos e eficientes para remover os pelos antes de sair de casa, e podem ser comprados facilmente.

Mas caso não tenho uma à mão, use a fita adesiva ou crepe para retirar o excesso de resíduo da roupa.

5. Escova de borracha ou luva de silicone

Esses itens também conseguem agarrar facilmente os pelos presos no tecido, ou seja, são outras alternativas práticas e baratas.

Basta passar suavemente sobre a roupa e ver os pelinhos saírem com facilidade.

6. Mantenha os filtros da máquina limpos

Por fim, uma dica essencial não apenas para evitar os pelos, mas também para prologar a vida útil da máquina de lavar: fazer a limpeza regular do filtro.

Limpe-o com frequência para melhorar o desempenho da lavagem e evitar danos ao equipamento.

