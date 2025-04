“Não tem nada que me desabone”, diz Caiado ao lançar candidatura na Bahia

Na terra natal da esposa, o governador de Goiás aproveitou o momento para criticar o governo Lula (PT), acenar para a base de Bolsonaro (PL)

Samuel Leão - 04 de abril de 2025

Governador Ronaldo Caiado discursa em Salvador (BA). (Foto: Youtube/Ronaldo Caiado)

Deixando para trás, ao menos por hora, os rachas internos do União Brasil (UB), Ronaldo Caiado fez o lançamento da candidatura à presidente da república nesta sexta-feira (04), em Salvador (BA).

Na terra natal da esposa, o governador de Goiás aproveitou o momento para criticar o governo Lula (PT), acenar para a base de Bolsonaro (PL) e ainda defender a realização de prévias dentro do UB, que devem confirmá-lo, ou descartá-lo, como o nome do partido para 2026.

“Eu sou um homem que tem 40 anos da vida pública, não tem nada que me desabone. Sempre fui dentro dos ideais e das convicções cristãs e, ao mesmo tempo, democráticas, defendendo a boa gestão”, bradou no palanque.

Sobre o governo Lula, ele já havia apontado que a gestão está “derretendo”, e desta vez não foi diferente, dando ênfase ao percentual de desaprovação do petista e dizendo ainda que ele não teria o que apresentar a partir de agora.

Já sobre Bolsonaro, que deve apontar um nome próprio do PL e colocar água no suco de Caiado, o governador preferiu dizer que “ninguém nega seu prestígio”.

Entre as lideranças de Goiás que foram prestigiar o evento, além de diversos deputados, estavam Bruno Peixoto (UB), presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), e o vice-governador Daniel Vilela (MDB).

O lançamento ocorreu no Centro de Convenções de Salvador, onde o candidato discursou ao lado de ACM Neto (UB), do senador Sérgio Moro (UB) e do deputado federal Zacarias Calil (UB) além, é claro, da esposa Gracinha Caiado.