Anvisa determina suspensão da venda de marca de alho nos supermercados

Pedro Ribeiro - 05 de abril de 2025

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou uma medida urgente que afeta diretamente os consumidores de um produto bastante comum na cozinha brasileira: o alho em pó.

A decisão envolve a suspensão imediata da venda e distribuição de dois lotes de uma marca conhecida nos supermercados.

E o motivo é grave. Descobertas alarmantes feitas em análises laboratoriais apontaram um risco potencial à saúde pública.

Anvisa determina suspensão da venda de marca de alho em pó nos supermercados

No dia 23 de março de 2025, a Anvisa determinou a suspensão da comercialização de dois lotes do alho em pó da empresa Firmenich e Cia Ltda. A decisão ocorreu após a detecção de amendoim no produto, sem qualquer menção no rótulo.

Essa omissão é extremamente perigosa, principalmente para pessoas alérgicas ou com restrições alimentares, como os celíacos. A ausência dessa informação no rótulo pode causar sérios problemas de saúde.

Quais lotes foram afetados?

A medida foi formalizada na Resolução n.º 1.146, publicada no Diário Oficial da União em 26 de março de 2025. Os lotes proibidos são:

1008145446;

1008281514.

Além da proibição da venda, a Anvisa também determinou o recolhimento imediato desses produtos.

Quais os riscos para a saúde?

A ingestão acidental de amendoim por pessoas alérgicas pode provocar reações severas, incluindo:

Dificuldade para respirar;

Inchaço em partes do corpo;

Anafilaxia (uma reação potencialmente fatal);

É por isso que a rotulagem correta é tão importante. O consumidor precisa confiar nas informações apresentadas nas embalagens para fazer escolhas seguras.

E os outros produtos da marca?

Aqui vai uma informação importante: apenas os dois lotes mencionados foram afetados. Outros produtos da mesma marca continuam disponíveis normalmente nos supermercados.

A Firmenich SA, responsável pela produção, é uma empresa suíça de tradição, que atua há mais de 125 anos na criação de fragrâncias e sabores.

Em 2023, ela se fundiu com a empresa holandesa DSM, formando a Dsm-Firmenich, referência mundial em inovação nas áreas de saúde, nutrição e beleza.

Até o momento, a empresa não se pronunciou oficialmente sobre a suspensão da Anvisa, mas o espaço permanece aberto para manifestações.

Como saber se um produto foi suspenso pela Anvisa?

Você pode consultar o site oficial da Anvisa, especialmente a seção de Resoluções de Diretoria Colegiada (RDCs) e alertas sanitários.

Também é possível acompanhar publicações no Diário Oficial da União ou contatar diretamente a agência para tirar dúvidas.

A recomendação principal é: verifique sempre os rótulos dos produtos antes de comprá-los.

Caso possua um dos lotes proibidos, interrompa o uso imediatamente e entre em contato com a empresa para devolução ou descarte.

