Carnes de 2ª que surpreendem no churrasco como de 1ª (as melhores)

É a hora de levar menos susto nos açougues e recorrer a peças mais baratas

Anna Júlia Steckelberg - 05 de abril de 2025

Quando pensamos em churrasco e em uma boa cerveja gelada, uma das primeiras preocupações que vem à mente é o preço das carnes.

Afinal, esse é um dos alimentos que mais sente os efeitos da inflação, e não é raro levarmos um susto ao encarar os valores nos açougues.

Mas a boa notícia é que dá, sim, para preparar um churrasco delicioso sem precisar gastar tanto — e o segredo está em olhar com mais carinho para as chamadas carnes de segunda.

Carnes de 2ª que surpreendem no churrasco como de 1ª

Alguns cortes menos valorizados surpreendem no sabor e na suculência, além de serem bem mais acessíveis que a famosa picanha. Um ótimo exemplo é o miolo da alcatra, também conhecido como coração da alcatra.

Pouco lembrado, esse corte é macio, saboroso e uma alternativa excelente para impressionar no churrasco.

Outra estrela do churrasco econômico é a fraldinha. Magra, macia e com a gordura no ponto certo, ela já é conhecida por quem busca sabor com economia. Temperada com ervas ou até mesmo preparada na panela, a fraldinha agrada em qualquer ocasião.

A costela, seja bovina ou suína, também entra na lista dos cortes que surpreendem. Na churrasqueira, ela se transforma em uma carne extremamente macia e cheia de sabor. Além disso, permite variações criativas, como recheios e molhos que elevam ainda mais o prato.

E quem disse que a linguiça não tem seu lugar ao sol (ou melhor, na grelha)? Simples de preparar, barata e versátil, ela é uma ótima opção para servir como entrada, acompanhada de um vinagrete caprichado — combinação que nunca falha.

O tradicional cupim também merece destaque. Muito comum nos churrascos brasileiros, ele tem um sabor inconfundível e geralmente custa bem menos que cortes nobres. Por ser retirado do pescoço do boi, é uma carne extremamente suculenta e pode ser preparada de várias formas: assada, cozida ou até frita.

E, claro, não podemos deixar o frango de fora dessa lista. Sobrecoxa, coxa, peito e asas são opções acessíveis e deliciosas, que ficam ainda melhores quando combinadas com molhos, marinadas e acompanhamentos crocantes como torradas.

Ou seja, com um pouco de criatividade — e os cortes certos — é possível montar um churrasco digno de aplausos, sem precisar sacrificar o bolso.

