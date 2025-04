Motociclista morre após bater em cavalo, cair e ser atropelado por caminhonete na GO-060

Passageiro da moto tentou socorrer o amigo e retirá-lo da pista, mas sem sucesso

Natália Sezil - 05 de abril de 2025

Vítima conduzia motocicleta na BR-060 quando acidente aconteceu. (Foto: Reprodução)

Um motociclista, de 29 anos, morreu após uma sequência de acontecimentos na GO-060, na madrugada deste sábado (05), enquanto seguia no sentido Goiânia-Trindade.

O jovem trafegava pela rodovia com um amigo, de 28 anos, quando, na altura do km 17, a motocicleta colidiu com um cavalo. Com isso, ambos caíram no chão, e o condutor acabou desmaiando.

O passageiro teria conseguido reanimar o amigo, mas, antes que conseguisse retirá-lo da pista, a vítima teria sido atingida por uma caminhonete Chevrolet S-10, que vinha no mesmo sentido.

O jovem não resistiu ao atropelamento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas pôde apenas constatar o óbito.

Já o passageiro foi conduzido a uma unidade de saúde no setor Trindade 2, em Trindade, para receber atendimentos médicos.

Também estiveram na rodovia o Corpo de Bombeiros e a Perícia, que ficou responsável por apurar a dinâmica no local do acidente.

Por fim, compareceu o Instituto Médico Legal (IML), que realizou a remoção do corpo da vítima.

