Homem evita erro por pouco e descobre prêmio na loteria

Antes de descartar um bilhete, talvez valha a pena dar uma segunda olhada

Anna Júlia Steckelberg - 06 de abril de 2025

Imagem ilustrativa de maço de dinheiro (Foto: Ilustração/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Imagine estar a um segundo de jogar fora uma pequena fortuna. Parece cena de filme, não é? Mas para Joaquín Vaughn Redo, essa foi a realidade!

O turista, que viajava pela Califórnia com a família, viveu um dos momentos mais inusitados de sua vida ao perceber que um bilhete de loteria esquecido no fundo da mala era, na verdade, um passaporte para a riqueza. E por muito pouco não foi parar no lixo!

Homem evita erro por pouco e descobre prêmio na loteria

Como qualquer apostador casual, Joaquín decidiu testar a sorte e comprou um bilhete da Mega Millions. Mas, sem grandes expectativas, o esqueceu entre os pertences da viagem. O tempo passou, e o ingresso da sorte ficou ali, esquecido como um souvenir sem valor.

O ponto de virada aconteceu quando ele, num momento de organização, pegou o bilhete para descartá-lo, convencido de que, mais uma vez, não havia levado a melhor contra as probabilidades. Mas algo dentro dele insistiu: “E se…”. E foi assim, com um simples ato de curiosidade, que ele resolveu conferir os números.

Ao comparar os números, seus olhos arregalaram. Um, dois, três, quatro, cinco… Todos batiam! A incredulidade tomou conta. Será que estava vendo certo? Para garantir, pediu a amigos e familiares que conferissem com ele. E não havia dúvida: ele tinha acabado de ganhar US$ 1.016.356!

Joaquín acertou cinco números no sorteio de 16 de agosto de 2024 e ficou a apenas um número de embolsar o prêmio máximo de US$ 464 milhões. Mesmo assim, a quantia conquistada já era mais que suficiente para transformar sua vida.

Uma simples ida à loja para compras de rotina se tornou o ponto de partida para um futuro milionário.

Se a história de Joaquín ensina algo, é que a sorte pode estar literalmente nas nossas mãos — e por pouco não acaba no lixo! Fica a dica: antes de descartar um bilhete, talvez valha a pena dar uma segunda olhada. Quem sabe o próximo sortudo não é você?

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!