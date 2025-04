Homem transforma queixas de trabalho em negócio de sucesso

Influencer mudou a realidade de muitas empresas e funcionários

Anna Júlia Steckelberg - 06 de abril de 2025

Já imaginou se pudesse mandar um recado direto para seu chefe do trabalho sem medo de retaliação?

Calimar White, um comediante norte-americano, tornou essa ideia uma realidade – e transformou as insatisfações do mundo corporativo em um negócio lucrativo.

White criou a OCDA (Cuidados Ocupacionais, Negócios de Diversidade), uma empresa que coleta queixas anônimas de funcionários e as entrega diretamente aos supervisores.

Mas ele não apenas repassa as reclamações – ele as lê pessoalmente para os chefes, exatamente como foram escritas, sem filtros e com a dose certa de ironia.

Utilizando o pseudônimo “Agent Ratliffe”, White grava suas entregas e as compartilha nas redes sociais, acumulando uma base impressionante de seguidores no TikTok e Instagram. As reações dos chefes – que vão de choque a risos desconfortáveis – garantem o entretenimento do público e dão voz a funcionários que, normalmente, não teriam coragem de se expressar.

O sucesso da OCDA não veio apenas da comédia. White cobra US$ 6 por reclamação registrada, provando que existe um mercado real para aqueles que querem soltar o verbo, mas sem correr riscos.

Além disso, a empresa também oferece consultoria para empresas, ajudando a melhorar a comunicação entre funcionários e gestores, além de promover treinamentos sobre diversidade e inclusão.

Mas nem tudo são risadas nessa jornada. O comediante já teve problemas com a lei ao ser preso por supostamente se passar por um agente do governo. As autoridades acreditavam que ele fingia ser membro da OSHA, agência de segurança do trabalho dos EUA, algo que White nega. Ele pagou fiança e segue tocando seu negócio, agora com um pouco mais de cautela.

Seja para mudar a cultura corporativa ou apenas dar um alívio cômico para trabalhadores frustrados, o fato é que White conseguiu transformar reclamações de escritório em um verdadeiro espetáculo – e um modelo de negócio inovador.

