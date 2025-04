Jota Quest se apresenta em Goiânia com show especial

Banda promete um repertório repleto de clássicos que marcaram gerações

Beatriz Bueno - 06 de abril de 2025

Banda se apresenta na capital em Maio (Foto: Reprodução/Instagram)

A banda Jota Quest, dona de hits como “Dias Melhores” e “Amor Maior”, tem apresentação marcada em Goiânia no dia 16 de maio, às 21h, no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

O show integra a programação da Semana S do Comércio, evento promovido pelo Sesc, Senac, Fecomércio Goiás e sindicatos empresariais, com apoio da Confederação Nacional do Comércio (CNC). A agenda inclui uma série de atividades gratuitas voltadas ao público.

Maiores informações sobre valores e pontos de venda dos ingressos devem ser divulgados em breve pela organização do evento.

Trajetória na música brasileira

Com história que começou em 1993, em Belo Horizonte (MG), Jota Quest se tornou um dos principais nomes do pop rock brasileiro. A formação conta com Rogério Flausino (voz e violão), Marco Túlio (guitarra e vocais), Márcio Buzelin (teclados), PJ (baixo) e Paulinho Fonseca (bateria).

No ano de 2024, o grupo completou os 25 anos do primeiro álbum, J. Quest (1996), com uma turnê que reuniu mais de 700 mil pessoas em diversas cidades do Brasil e também nos Estados Unidos.

