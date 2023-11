Turnê de 25 anos do Jota Quest está chegando em Goiânia

Intitulado "De Volta ao Novo", espetáculo promete reviver diversos clássicos e incluir também novas composições

Samuel Leão - 30 de novembro de 2023

Integrantes da banda Jota Quest posam para imagem de divulgação da turnê comemorativa de 25 anos. (Foto: Divulgação)

Aos goianienses fãs de pop rock, o final do ano guarda uma feliz surpresa. Isso porque, no dia 02 de dezembro, a banda Jota Quest estará na capital para apresentar o show que celebra 25 anos do grupo.

Intitulada “De Volta ao Novo”, a turnê promete reviver diversos clássicos e incluir canções contemporâneas, com um repertório bem diversificado e recheado de músicas conhecidas.

Será difícil “Encontrar Algúem” que não esteja “Na Moral” durante o espetáculo, que irá embalar um dia “Fácil”, extremamente fácil para os apreciadores da banda cantarem junto e conhecerem novas composições, como “A Voz do Coração” e “Imprevisível”.

Flausino, vocalista do icônico grupo, comentou ainda a animação que envolve essa temporada de shows.

“Há 25 anos a gente vive esse lindo sonho acordados. O lance de ter uma banda e sair por aí tocando e cantando canções, em si, já seria muito incrível, mas a energia que a gente está recebendo da galera não tem explicação”, revelou.

“Além do Horizonte”, o grupo irá se apresentar no Goiânia Arena, com os portões se abrindo a partir das 19h. Os ingressos já estão a venda, com a opção mais barata partindo de R$ 60 e o camarote open bar saindo por R$ 240. Para mais informações ou para adquirir as entradas, acesse o site da AlphaTickets.