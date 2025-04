Motorista e passageiro morrem em gravíssimo acidente após tentativa de ultrapassagem rumo a Caldas Novas

Colisão envolveu caminhonete e caminhão com dois reboques, deixando vítimas nos dois veículos

Natália Sezil - 07 de abril de 2025

Dois veículos ficaram destruídos após o acidente. (Foto: Reprodução)

Um gravíssimo acidente entre uma caminhonete e um caminhão com duas carretas deixou duas vítimas fatais na GO-217, que liga Caldas Novas a Piracanjuba, na manhã desta segunda-feira (07).

A fatalidade ocorreu quando uma Fiat Strada, que ia na direção de Caldas Novas, tentou realizar uma ultrapassagem, colidindo frontalmente com o veículo de grande porte.

O motorista, de 50 anos, morreu no local. Imagens mostram o estado em que o carro ficou após o acidente, com a parte dianteira completamente destruída, e uma das rodas deslocada para a frente do motor.

O passageiro do caminhão, de 33 anos, também não resistiu aos ferimentos, após ser lançado para fora do veículo e ficar preso entre as rodas do reboque.

O pai dele, que era quem conduzia o caminhão, não teria sofrido ferimentos, recebendo os primeiros-socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência(Samu).

O Corpo de Bombeiros também esteve no local, responsável pela retirada das vítimas das ferragens. Por fim, foi acionado o Instituto Médico Legal (IML), que realizou os procedimentos necessários.

O motorista do caminhão passou pelo teste do bafômetro, que indicava não haver teor de álcool no sangue.

