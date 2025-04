Motorista morre após acidente envolvendo caminhões de grande porte na GO-060

Um dos veículos carregava mais de 20 toneladas de ração e apresentava instabilidade no resgate

Thiago Alonso - 07 de abril de 2025

Caminhões se chocaram na GO-060. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Uma pessoa morreu na madrugada desta segunda-feira (07), após dois caminhões se chocarem em um grave acidente na GO-060, entre os municípios de Trindade e Santa Bárbara de Goiás.

Os veículos de grande porte, sendo um carregado por aproximadamente 20 toneladas de ração, trafegavam pela rodovia, quando colidiram em cheio no km 26, chegando a sair para a lateral da pista.

Por conta do impacto, ambos os motoristas acabaram presos em meio às estruturas que pareciam instáveis e sem sustentação, sendo necessário acionar os bombeiros para retirarem das ferragens.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também se dirigiram ao endereço, auxiliando no resgate das vítimas, sendo que uma delas foi encontrada consciente e orientada, sendo posteriormente encaminhada ao Hospital Estadual de Trindade (Hetrin).

O outro condutor, por sua vez, ainda que localizada com vida, acabou perdendo a consciência e evoluiu para o óbito ainda no local, não sendo possível nem mesmo realizar o encaminhamento até uma unidade de saúde.

Diante disso, equipes da Polícia Cientifica foram acionadas para realizar a perícia no perímetro, assim como o Instituto Médico Legal (IML) que se responsabilizou pela retirada do corpo do homem.

O Corpo de Bombeiros, no entanto, precisou interditar parcialmente a rodovia, devido a forma como os caminhões estavam, representando risco para outros motoristas, sendo necessário efetivar técnicas de retirada dos destroços.

Agora, o caso deve ser encaminhado às autoridades competentes, que devem dar continuidade aos trâmites legais acerca da ocorrência.

TRAGÉDIA ☹️ Motorista morre após acidente envolvendo caminhões de grande porte na GO-060 Leia: https://t.co/KD9nHHFmV4 pic.twitter.com/0dNKYP2qpn — Portal 6 (@portal6noticias) April 7, 2025

