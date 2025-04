Placa em ponte chama atenção dos motoristas que passam pelo local

O que era para ser apenas um alerta técnico, acabou sendo interpretado de outra forma

Anna Júlia Steckelberg - 07 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram)

Nem a engenharia escapou dos sentimentos em 2025! Uma placa colocada em uma estrada acabou viralizando depois de ser flagrada por motoristas mais atentos (ou mais sensíveis).

O motivo? O aviso simples — mas cheio de carga emocional — que dizia: “ponte com depressão a 300 metros.”

Sim, a placa é real. E sim, a internet não perdoou. Bastou a imagem chegar às redes sociais para que a criatividade dos internautas entrasse em ação com piadas, memes e desabafos coletivos que poderiam, inclusive, render uma sessão de terapia em grupo.

“Não está fácil pra ninguém”, comentou a página que compartilhou o post — praticamente a cara do brasileiro em 2025.

Nos comentários, o show de criatividade foi à parte. Teve quem se preocupasse com a saúde mental da estrutura:

“É perigoso a ponte querer pular na água”.

“Se até ela tá, quem dirá nós…”.

“Te entendo, ponte”.

“A ponte tem suportado muito peso que não é dela”.

A frase, que seria apenas um alerta técnico para motoristas sobre uma depressão no asfalto (afundamento no trecho da ponte), acabou sendo interpretada de forma… digamos… bem humana. E não é à toa! Com o tanto de carga (emocional) que a gente anda carregando, qualquer semelhança com a realidade não é coincidência.

Agora queremos saber: se pudesse dar um conselho pra essa ponte, qual seria?

Fato é: se até uma ponte anda deprimida, talvez seja hora de parar, respirar fundo e lembrar que até o asfalto tem seus dias difíceis.

Confira a postagem com a placa:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ela faz terapia (@elafazterapia)

