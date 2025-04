Preta Gil posta vídeo em UTI aérea a caminho de São Paulo

Cantora ainda não confirmou se vai aos EUA para tratamento

Folhapress - 06 de abril de 2025

A cantora foi diagnosticada com câncer em 2023 (Foto: Redes Sociais)

ANAHI MARTINHO, SÃO PAUILO, SP (FOLHAPRESS) – Preta Gil, 50, deixou os fãs em alerta ao publicar um “story” dentro de uma UTI aérea neste domingo (6).

Alguns seguidores acharam que ela já estava a caminho dos Estados Unidos, mas a cantora estava apenas se transferindo de Salvador, onde estava internada, para um hospital em São Paulo.

Preta viajou acompanhada da irmã Bela Gil e da amiga Ju de Paula. “Mãe pode dar beijo?”, brincou Preta na publicação, em referência a Virgínia Fonseca, que fazia stories do filho internado.

“Os médicos acharam melhor que ela continue o tratamento em São Paulo, com a equipe que já a acompanha”, afirmou a assessoria de imprensa da cantora.

Preta ainda não tem previsão de viajar aos EUA, onde deverá continuar seu tratamento. Em entrevista a Luciano Huck no Domingão do último domingo (6), ela falou sobre a viagem.

“Aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Agora, as minhas chances de cura estão fora do Brasil. É para lá que eu vou”, explicou.