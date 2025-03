Homem morre após ser arremessado no asfalto durante capotamento na BR-060, em Anápolis

Outros três ocupantes do veículo foram encaminhados em estado grave para o hospital

Natália Sezil - 19 de março de 2025

Grave acidente deixou vítima fatal. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente deixou uma vítima fatal e três pessoas em estado grave na tarde desta quarta-feira (19), após um carro capotar na BR-060, entre Anápolis e Abadiânia.

O condutor do veículo, de 36 anos, seguia de Anápolis para Brasília, acompanhado de três passageiros, quando perdeu o controle da direção.

O carro, um Prisma prata, acabou atravessando o canteiro central, capotando e indo parar na pista contrária da rodovia.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que recebeu apoio do Corpo de Bombeiros.

Imagens feitas no local mostram o estado em que ficou o veículo, com as partes dianteira e traseira muito danificadas.

Com o impacto, os passageiros que estavam no banco traseiro foram arremessados para fora do veículo. Com isso, um deles, de 38 anos, morreu no local.

Já os outros dois passageiros e o condutor foram encaminhados ao hospital em estado grave.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!