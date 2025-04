Simples faxina termina com prejuízo milionário para casal

O que parecia ser apenas mais uma quinquilharia em casa escondia um tesouro

Anna Júlia Steckelberg - 08 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Uma faxina daquelas que começa com boa intenção e termina em tragédia. Foi o que aconteceu com o casal britânico Ellie Hart e Tom, que viralizou nas redes sociais após um descuido doméstico — e milionário.

Durante uma simples arrumação na gaveta da bagunça, Ellie acabou jogando fora um pen drive com nada menos que R$ 22,5 milhões em Bitcoins.

É isso mesmo que você leu: vinte e dois milhões e meio de reais, descartados como se fossem recibo antigo, pilha gasta ou fio de carregador que ninguém mais sabe pra que serve.

“Estava apenas guardado em uma gaveta com recibos velhos, pilhas descarregadas e fios emaranhados. Presumi que era um dos meus pen drives da escola e joguei fora sem pensar”, contou Ellie, professora de 34 anos, ao portal britânico Daily Star.

Dias depois, o marido, Tom, procurou o dispositivo e fez a pergunta que congelou o coração da esposa.“Eu soube instantaneamente. Meu coração simplesmente afundou. Eu disse a ele: Acho que joguei fora. Me senti absolutamente mal”, revelou Ellie.

O casal ainda tentou salvar a situação: reviraram sacos de lixo, fizeram a expedição completa no quintal e até contaram com uma pitada de esperança. Mas não teve milagre. O dispositivo havia sumido para sempre, junto com os sonhos de uma casa nova, férias no Caribe e — por que não? — uma aposentadoria tranquila.

Apesar do baque, Tom manteve a compostura.

“Ele não gritou, ele não me culpou, mas o silêncio diz tudo”, contou Ellie, lamentando o erro. “Aquele dinheiro teria sido o nosso futuro — e eu joguei fora com um punhado de correspondência indesejada.”

Os Bitcoins haviam sido comprados em 2013, quando valiam bem menos, como parte de um investimento que agora, infelizmente, virou história para contar (e meme garantido na internet).

E você? Já cometeu algum erro que te custou caro? (Talvez não R$ 22 milhões, mas ainda assim doloroso?)

