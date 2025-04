Com aproximação da Semana Santa, rede atacadista inicia show de ofertas em Anápolis

Promoções acontecem em diversos setores, incluindo ovos, peixes e chocolates

Publieditorial - 09 de abril de 2025

Com a aproximação da Semana Santa, o Rio Vermelho Atacadista intensificou a oferta de produtos típicos do período, apostando em variedade, qualidade e preços acessíveis para atender à alta na demanda.

Peixes frescos e congelados já estão disponíveis nas unidades, com foco em opções tradicionais para a data. O hortifruti também foi reforçado, com frutas e legumes selecionados, ideais para refeições leves durante a Quaresma.

A rede preparou ainda uma linha completa de ovos de chocolate, desde os mais simples até versões recheadas, com diferentes faixas de preço. A expectativa é atender desde quem busca presentear até quem deseja aproveitar em família.

Além das lojas físicas, o aplicativo do Rio Vermelho oferece descontos exclusivos e praticidade para quem quer antecipar as compras e evitar filas nos dias de maior movimento.

“Nossa equipe se preparou para garantir abastecimento e boas ofertas em um dos períodos mais importantes do ano para o varejo”, afirma a direção do Rio Vermelho Atacadista.

As unidades funcionam na Avenida Universitária e no Parque das Nações (antiga Pecuária), com atendimento tanto para o varejo quanto para o atacado.