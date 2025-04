Deixar o WI-FI do celular desligado ao sair de casa é fundamental e pouca gente sabe por quê

Dica vai ajudar a melhorar a segurança e também promover um melhor desempenho do seu aparelho

Magno Oliver - 09 de abril de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Wi-fi ligado, bluetooth, localização, atire o primeiro ícone de tela do celular ativado desnecessariamente, quem nunca saiu de casa e fez isso, não é mesmo?

A era do uso frequente dos smartphones fez com que, ao sair de casa, as pessoas normalizassem o hábito de deixar o wi-fi do aparelho ativado. Seja por descuido, falta de atenção, essa atitude pode gerar danos ao sistema interno do aparelho.

Por mais inofensivo que possa parecer, esse hábito pode acabar representando um risco à segurança que você nem imagina.

Tornou-se cada vez mais comum o hábito de sairmos de casa para o trabalho, faculdade e afins e esquecer o ícone do wi-fi do celular ativado.

No entanto, isso faz com que o aparelho induza o sistema a tentar se conectar automaticamente a outras redes abertas. Porta aberta para entrada de vírus.

O que muita gente não se atenta é que esse hábito comum pode acabar virando uma dor de cabeça enorme e não muito segura. Isso porque, sem perceber, você pode acabar expondo informações armazenadas, sua localização e até informações sigilosas em exposição.

Deixar o WI-FI do celular desligado ao sair de casa é fundamental para evitar que hackers e pessoas com más intenções rastreiem suas informações e descubram até sua localização.

Ao deixar o ícone ativado, o sistema operacional força o dispositivo a tentar se conectar automaticamente às redes próximas, o que deixa suas informações vulneráveis a malwares e ciberataques.

Além disso, seja bluetooth, localização ou wi-fi, esquecer esses ícones ativados gera um desgaste maior da bateria do seu celular.

