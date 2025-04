Polo Aeronáutico Antares, em Aparecida de Goiânia, tem obras avançadas e previsão de início das atividades

Estrutura contará com manutenção de aeronaves, taxi aéreo, UTI aérea e deve gerar 3 mil empregos diretos

Samuel Leão - 09 de abril de 2025

Aeroporto Antares, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação)

As obras do Polo Aeronáutico Antares, em Aparecida de Goiânia, seguem em ritmo acelerado. Com 97% da terraplanagem e drenagem concluídas e todo o cercamento do perímetro finalizado, o projeto agora avança para as etapas de urbanização e pavimentação da pista de pouso, prevista para 2025.

A meta é que o início das operações ocorra dentro de 24 meses, ou seja, em 2027.

Em conversa com a Rápidas, o sócio-proprietário Marcos Alberto, explicou que toda a iniciativa ocorre sem aportes públicos e com mais de R$ 37 milhões investidos até agora. Com a devida correção, o valor chegaria aos R$ 60 milhões.

O empreendimento de 210 hectares será voltado à aviação executiva e logística fracionada, não operando com voos comerciais. A estrutura contará com manutenção de aeronaves, taxi aéreo, UTI aérea, além de atrair negócios e gerar cerca de 3 mil empregos diretos.

O projeto tem apoio da Prefeitura de Aparecida, e contratou a empresa INFRAWAY Engenharia, especializada em projetos de infraestrutura aeroportuário, sendo uma das maiores do país no ramo.

Dentre os milhares de emprego, os responsávei conseguiram adiantar que, além daquelas ligadas diretamente à aviação, como técnicos de manutenção aeronáutica, técnicos de segurança aeronáuticas, pilotos, administrativos, RH, analistas financeiros e outros, também devem ser criadas ocupações voltadas para as áreas de logística, hotelaria, serviços de manutenção e segurança, alimentação e comércio em geral.

Ainda há o bônus da localização, com o espaço ficando localizado a menos de 15 minutos da região do Flamboyant Shopping.

Dança das cadeiras nos batalhões da PM em Anápolis

Novos nomes passam a comandar o 4º e o 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) em Anápolis. Anunciados nesta terça-feira (08), foram remanejados o tenente-coronel Geraldo Sírio e o Major Igor.

O primeiro tomou a frente do 4º BPM, o mais antigo e importante da cidade, deixando o comando do 28º, que agora está sob mando do Major Igor, que já comandou Pirenópolis. O tenente-coronel Sena, que estava à frente do 4º BPM, agora retorna para Goiânia e passa a atuar pela Corregedoria.

15% das multas registradas em Goiânia são por uso de celular no trânsito

Recém colocados em funcionamentos, os radares fixos do trânsito de Goiânia trabalharam bastante na última semana, após um hiato de cerca de 9 meses sem funcionarem.

Além das habituais multas por excesso de velocidade, que foram maioria e somaram 1.656, as multas por uso do celular ao volante chamaram a atenção por alcançarem um total de 673 — representando 15% do total de 4,7 mil no período.

Nas redes sociais, o dado preocupou motoristas, sobretudo os de aplicativo, que por vezes precisam levar a mão ao celular durante os trajetos.

Goiás poderá ter um campeonato estadual de futebol de Várzea

Já aprovado em primeira votação na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), o sonho de tantos amantes do futebol amador pode se tornar realidade – o Campeonato Estadual de Futebol de Várzea.

O Projeto de Lei é de autoria do deputado Mauro Rubem (PT) e, se aprovado em segunda votação e convertido em lei, resultará no torneio, cuja realização anual ficará a cargo da coordenação da Secretaria de Esporte do Estado de Goiás.

Empresários de Pirenópolis elogiam o Cadastur

Anunciado pela Prefeitura de Pirenópolis, o Cadastur se trata de um serviço ofertado pelo Ministério do Turismo, que proporciona o registro dos dados e divulgação para turistas em uma só plataforma.

À coluna, empresários meia-pontenses elogiaram a ação e destacaram que, com o cadastro na plataforma, são possíveis liberações em linhas de crédito e apoio governamental, como a Goiás Fomento.

MPGO deve apurar denúncia de ilegalidades na Fazenda Catingueiro

O Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) vai verificar a legalidade de um parcelamento de solo que, supostamente, teria sido feito de modo clandestino em Anápolis.

A situaçao ocorreu na Fazenda Catingueiro e se trata do modelo clássico de “chácaras de recreio”, podendo gerar danos ambientais se realmente não tiver passado pelos devidos estudos.

Nota 10

Para parceria entre Universidade Estadual de Goiás (UEG) e a Celgpar, que miram a geração de energias renováveis e inauguraram uma grande usina fotovoltaica às margens da BR-153, em Anápolis.

Nota Zero

Para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) que, além de vetar a prestação de esclarecimentos para as representações locais, não respondeu aos questionamentos apresentados pela coluna.