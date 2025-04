Gran Life mostra que a iniciativa privada antecipou a revitalização do Centro de Anápolis

Sem querer o empreendimento deve dar o pontapé para o projeto, tanto no aspecto físico quanto no de soluções de mobilidade

Samuel Leão - 08 de abril de 2025

Localizado no Centro de Anápolis, o Gran Life é o primeiro mixed use da cidade. (Foto: Divulgação)

Primeiro complexo de uso misto em Anápolis, o Gran Life deve ser inaugurado neste primeiro semestre de 2025 com o potencial de incentivar novos investimentos no Centro.

O edifício, que já não passa desapercebido por quem sobe a Avenida Goiás, está localizado em uma região que precisa de maior circulação de pessoas — sobretudo à noite.

Além do hospital, o edifício terá um mini shopping, salas comerciais e dezenas de flats que no auge da ocupação movimentará um fluxo imenso.

Ainda assim, os investidores prevem impacto mínimo no trânsito, uma vez que o empreendimento conta com várias entradas e estacionamentos subterrâneos que receberão até motoristas que não usarão o mixed use.

Sem querer acabou sendo a iniciativa privada a dar o pontapé para o projeto de revitalização do Centro, tanto no aspecto físico quanto no de soluções de mobilidade.

Obra do viaduto do Recanto do Sol precisará trocar muro do Grand Trianon

A retomada das obras do chamado “viaduto do Recanto do Sol” precisará fazer uma intervenção no condomínio Gran Trianon.

O muro da GT 11, a última rua do residencial, terá de ser aumentado para diminuir os impactos da obra nas casas dos moradores.

Reforma administrativa deve trazer Secretaria de Administração no novo organograma

Rápidas apurou que a reforma administrativa para redesenhar o organograma da Prefeitura de Anápolis na gestão Márcio Corrêa deve entrar em votação ainda nesta semana, na Câmara Municipal.

Ela deve trazer uma novidade: a criação da Secretaria de Administração, que deve congregar os departamentos que hoje estão no guarda-chuva da Secretaria de Governo. A gestão de Recursos Humanos também ficará sob os cuidados da nova pasta.

O mais indicado para assumir a função é um secretário que já atua no primeiro escalão.

Fala de Mabel indica que ele mandava em Goiânia antes mesmo de assumir Prefeitura

Ao rebater críticas sobre os poucos cortes de pessoal na Comurg neste ano, Sandro Mabel acabou insinuando que mandava na Prefeitura de Goiânia antes mesmo de assumir.

“Eu cortei foi lá em outubro, novembro, quando demos um corte grande na folha”, disse ao ser abordado por profissionais da imprensa.

Leandro Vilela ganha espaço na Frente Nacional de Prefeitos

Entidade que congrega os interesses dos mais de 5 mil municípios no Brasil, a Frente Nacional de Prefeitos (FPN) passa a contar com o prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela (MDB), na vice-presidência de Infraestrutura da entidade.

Nota 10

Para Prefeitura de Anápolis pela intervenção no Restaurante Popular da Avenida Pedro Ludovico. As queixas da (má) qualidade do serviço prestado no local sempre foram constantes.

Nota Zero

Para Prefeitura de Nerópolis, que anda deixando a desejar no quesito zeladoria. Da entrada à saída, a cidade está feia.