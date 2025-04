Lançado processo seletivo em Goiânia com salários de até R$ 6,7 mil

Participação no recrutamento é gratuita e ocorrerá em duas etapas

Paulino Henjengo - 10 de abril de 2025

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (CEAP-SOL) lançou um processo seletivo em Goiânia, com salários que podem chegar até R$ 6,7 mil.

As oportunidades são destinadas à formação de cadastro reserva para cargos nas áreas assistenciais e administrativas. Ao todo, foram disponibilizadas 27 vagas.

A remuneração varia entre R$ 1.345 e R$ 6.749, conforme o cargo e a carga horária de acordo com o edital.

As inscrições serão realizadas presencialmente, entre os dias 14 e 16 de abril, das 9h às 14h, na sede do CEAP-SOL, localizada na Avenida Veneza, no Setor Jardim Europa.

A participação no recrutamento é gratuita e ocorrerá em duas etapas. A primeira consiste em avaliação curricular, já a segunda será uma prova oral de conhecimento técnico. Ambas são de caráter classificatório e eliminatório.

Confira todas as vagas:

Analista Administrativo;

Analista de Departamento Pessoal;

Analista de Gestão de Pessoas;

Analista Financeiros/Custos;

Analista de TI;

Assistente Administrativo;

Auxiliar Administrativo;

Auxiliar de Farmácia;

Auxiliar de Lavandaria;

Biomédico;

Enfermeiro;

Enfermeiro Regular;

Enfermeiro SCIH-Serviço de Controle de Infecção Hospitalar;

Enfermeiro de Educação Continuada;

Farmacêutico;

Faturista;

Fisioterapeuta;

Fonoaudiólogo;

Medico do Trabalho;

Psicólogo Hospitalar;

Técnico de Enfermagem;

Técnico de Enfermagem do Trabalho;

Técnico de Nutrição;

Técnico de Saúde Bucal;

Técnico de Segurança do Trabalho;

Técnico de TI;

Terapeuta Ocupacional.

