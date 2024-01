Queremos uma convocação expressiva do cadastro de reservas!

Convocação de pedagogas é um passo, mas a rede de educação precisa de mais do que 37 vagas

Professor Marcos - 16 de janeiro de 2024

Professor Marcos Carvalho. (Foto: Ismael Vieira/Câmara de Anápolis)

A convocação de 37 pedagogas do cadastro de reservas do concurso da rede municipal de educação é mais um passo rumo a um dos pilares da nossa atuação, a defesa de uma educação pública de qualidade. Mas a rede precisa de mais do que 37 vagas.

Temos um déficit enorme considerando as dobras, licenças e afastamentos, sem contar as inúmeras reclamações de falta de professores, principalmente em escolas de segunda fase do ensino fundamental e localizadas na periferia de Anápolis.

O concurso se encerra agora no fim do primeiro semestre e esperamos ainda uma ultima convocação significativa, para que tenhamos o que reza a LDB: professores aprovados em concurso público por provas e títulos.

Nesses três anos de mandato, conseguimos avançar em quase 300 progressões, ampliar o número de vagas de p4 e p5, criar as 24 vagas de licença para mestrado, mas ainda temos muito a conquistar para os nossos 2700 professores e quase 1000 administrativos da rede municipal.

Queremos psicólogos e assistentes sociais nas escolas, queremos um mestrado público e gratuito para nossos docentes, queremos piso e data-base sempre nas datas corretas.

Uma sociedade só se desenvolve com educação de qualidade. Queremos uma convocação expressiva e urgente!

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente, vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.