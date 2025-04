Motoristas de Goiânia usam marreta e pedaço de pau para ‘resolver’ briga de trânsito

Situação aconteceu na região Noroeste de Goiânia, no Parque Oeste Industrial, ainda no período da manhã

Paulo Roberto Belém - 11 de abril de 2025

Motoristas de Goiânia usam marreta e pedaço de pau para ‘resolver’ briga de trânsito. (Foto: Reprodução)

Uma discussão de trânsito envolvendo dois motoristas nesta sexta-feira (11), sendo um, de 60 anos, e outro, de 47 anos, resultou no idoso sendo agredido com uma marretada e o homem com uma paulada, em Goiânia.

A situação aconteceu na região Noroeste da Capital, quando os dois se estranharam na altura da Avenida Consolação, tendo um seguindo o outro até o Parque Oeste Industrial, onde ambos desceram dos veículos – um caminhão e de um HB-20 – e começaram a brigar.

O homem teria pegado uma marreta de ferro e dado contra a cabeça do idoso, que em revide, teria dado uma paulada na mão do primeiro, sendo que ambos ficaram feridos com as agressões.

Mesmo assim, o homem teria chutado a porta do idoso, amassando o veículo dele. O mais velho também teve os óculos danificados com a situação. Ambos relataram à Polícia Militar (PM), que tiveram os telefones avariados.

Cessando as agressões e ouvindo os dois, os militares os orientaram a procurar a Polícia Civil (PC), porque um decidiu representar contra o outro devido à briga de trânsito.

Na delegacia, foi registrado ocorrência de agressão e dano, sendo que a corporação deve atuar para resolver pacificamente a situação. Os dois também foram recomendados a procurar assistência médica por conta dos ferimentos.

