É por isso que muitas donas de casa estão colocando sal grosso no vaso sanitário

Técnica tem se mostrado muito útil para ajudar na limpeza e higiene do banheiro

Magno Oliver - 19 de fevereiro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Assim que faz)

Seja na gastronomia, churrasco, limpeza ou na cozinha, o sal grosso é essencial para os mais diversos fins. Sabia dessa importância para um item tão minúsculo?

Além de ser um importante ingrediente na cozinha, o sal grosso se tornou um item de limpeza muito bom e potente para limpar o banheiro.

Um tutorial viralizou nas redes sociais trazendo uma nova função para o tempero na higienização do vaso sanitário. A dica virou a queridinha dos internautas.

A explicação é que o sal possui propriedades desinfetantes e abrasivas. Ele é um potente eliminador de sujeiras, germes e até resíduos de calcário que se acumulam dentro do vaso sanitário.

Você vai despejar uma pequena quantidade de sal grosso diretamente no vaso sanitário antes de se deitar para ir dormir. Feito isso, ele vai atuar ao longo da noite.

Assim, quando estiver pela manhã, basta acionar a descarga ou despejar água quente para reforçar o efeito de limpeza. Seu banheiro vai ficar limpo e cheiroso por mais tempo.

Ele possui propriedades antibacterianas e desodorizantes que ajudam a remover os odores desagradáveis que ficam no banheiro e inibir a proliferação de bactérias e fungos.

Por fim, outra função importante é que o sal grosso ajuda a dissolver resíduos e sujeira acumulados na superfície do vaso, além de ajudar a prevenir manchas amareladas em volta dele.

Turbinando sua dica

Você sabia que se quiser turbinar a ação do sal grosso no vaso sanitário, também dá para potencializar a limpeza? Para isso, basta misturar o sal grosso com 3 colheres de bicarbonato de sódio ou vinagre, criando uma reação efervescente que facilita a remoção de impurezas.

