Motorista de aplicativo tem iPad furtado em Anápolis e explicação da passageira é surpreendente

Condutor recebeu fotos tiradas pelo aparelho e até a localização do mesmo através do iCloud

Davi Galvão - 06 de abril de 2025

Aparelho foi localizado na casa da passageira, no Residencial Leblon. (Foto: Reprodução)

Um motorista de aplicativo precisou acionar a Polícia Militar (PM) neste sábado (05), após ter tido um iPad furtado enquanto trabalhava em Anápolis. Como o aparelho estava ligado, foi possível rastreá-lo até a casa de uma das passageiras que havia sido transportada pelo profissional, que se justificou dizendo não ter visto a filha pegar o dispositivo.

O condutor informou que havia realizado uma corrida do bairro Leblon até a Avenida Goiás, nesta sexta-feira (04). Ao encerrar o expediente, por volta das 22h, percebeu que o dispositivo havia desaparecido.

Na manhã deste sábado, o motorista recebeu fotos tiradas pelo aparelho através da conta do iCloud, além da localização exata do iPad. Ele então acionou a PM, que se deslocou até o endereço apontado pelo sistema, no Residencial Leblon.

Os policiais encontraram o dispositivo e ouviram a responsável pela casa, que explicou que a filha, de 13 anos, havia encontrado o tablet no banco traseiro do carro durante a corrida e o levado para casa.

A mulher destacou que só foi tomar ciência de que estava com o aparelho ao chegar em casa, relatando ainda que deixou o dispositivo ligado justamente para facilitar com que o dono o encontrasse.

Diante da situação, os envolvidos foram levados à delegacia para que o caso fosse registrado e os esclarecimentos prestados à autoridade policial.

