Anápolis terá mais 6 dias de chuva que devem cair em horários específicos do dia

Possibilidade de precipitação, na maior parte do período, supera os 75%

Natália Sezil - 26 de abril de 2025

Chuva através da janela, em Anápolis. (Foto: Samuel Leão/Portal 6)

Anápolis deve ter, ainda, pelo menos mais seis dias de chuva ao longo das próximas semanas. As informações são do portal ClimaTempo, que aponta que quatro desses seis dias acontecem esta semana.

As temperaturas se mantêm, dentro dos próximos dias, entre 16°C e 30°C, e a probabilidade de chuva é grande, acima de 75% na maioria dos casos.

Este sábado (26) deve registrar pancadas de chuva à tarde, especialmente entre às 13h e às 15h. Apesar da grande quantidade de nuvens previstas à noite, espera-se que não haverá precipitação nesse horário.

Já no domingo (27), deve haver pancadas de chuva à tarde e à noite. Com 82% de chances, o esperado é que chova das 12h às 18h.

Começando os dias úteis, a segunda-feira (28) se destaca com o maior volume de água esperado. A precipitação deve ocorrer durante todos os períodos do dia, com 81% de chances que caia das 04h às 18h.

Na terça-feira (29), a previsão é de que chova rápido durante o dia e à noite, com chuva distribuída durante todo o período. Há 85% de chances de chuva.

Quarta (30) e quinta-feira (1º) devem registrar uma trégua nas precipitações. Embora sejam dias nublados, há 0% de previsão de chuva.

A água volta a cair na sexta-feira (02), quando se espera que aconteçam pancadas de chuva à tarde e à noite. As chances são de 37%.

Fechando os dias chuvosos, o sábado (10) tem 40% de previsão de chuva. A precipitação deve ser registrada apenas à tarde.

