Uma peça fresca e clássica caiu no gosto de consumidores e restaurantes por conta da qualidade e bom preço de venda nos açougues

Magno Oliver - 26 de abril de 2025

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Receitas de Pai)

Quando a gente pensa em apreciar uma boa carne nobre, o primeiro corte que nos vem à mente geralmente é o tradicional filé-mignon.

No entanto, o que muita gente não imagina é que existem outras opções com mais qualidade, sabor e que estão no mesmo patamar dessas carnes nobres.

Dessa forma, uma clássica e bem conhecida opção de carne mais macia e barata que o filé virou a queridinha do momento de restaurantes por suas qualidades: o contrafilé.

Conheça carne que tem conquistado espaço nas cozinhas por ser mais macia e barata que o filé-mignon

O contrafilé é uma boa opção que não pesa no bolso, é mais macio, saboroso, suculento e o queridinho dos restaurantes e, principalmente, dos estabelecimentos que vendem churrasquinho.

Isso porque o contrafilé é um corte retirado da parte traseira do boi, uma região conhecida por explorar carnes com bastante maciez e muita irrigação sanguínea. Por esse diferencial, ele garante um corte suculento e com bastante sabor.

Os chefs de restaurante contam que o contrafilé é tão macio quanto o filé-mignon e, em muitos casos, até mais saboroso e suculento. O corte é ideal para grelhar, assar, usar no churrasco e serve bem até no strogonoff.

Uma recomendação dos açougueiros é comprar o contrafilé bem fresquinho, com boa capa de gordura ou marmoreio para garantir uma peça mais gostosa e macia.

Outra dica dos açougueiros é temperar a carne somente com sal e pimenta-do-reino, pois trata-se de uma peça bem suculenta, com muito sabor e não precisa esconder esse sabor natural com outros condimentos.

O contrafilé é uma carne que entrega até mais do que promete. Isso porque ela é macia, tem textura agradável para mordida, é versátil e disponível por valores mais em conta que outros cortes nobres.

