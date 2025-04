Motorista tem infeliz surpresa ao dirigir pelas ruas de Anápolis

Corpo de Bombeiros teve de ser acionado para prestar socorro e já existe uma suspeita do que pode ter causado o episódio

Paulino Henjengo - 26 de abril de 2025

Corpo de Bombeiros apagando o fogo (Foto: Reprodução)

Uma situação inusitada e preocupante foi registrada na tarde deste sábado (26) na BR-060, em frente à Delegacia da Polícia Civil do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

Enquanto trafegava normalmente, um motorista — de identidade não revelada — teve uma infeliz surpresa. O motor do veículo começou a pegar fogo repentinamente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente para conter as chamas que estavam bastante intensas e ameaçavam se alastrar. Apesar da resposta rápida, o estrago foi tão grande que o carro ficou completamente destruído.

De acordo com o condutor, o incêndio teria surgido do nada. Aos militares, ele relatou que havia feito uma manutenção elétrica no automóvel recentemente, o que pode ter contribuído para o incidente.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!