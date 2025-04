6 alimentos que parecem saudáveis, mas não são (você deve evitar)

Eles estão nas prateleiras disfarçados de boas opções de consumo, mas na verdade causam efeito contrário

Magno Oliver - 27 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Sempre quando vamos ao supermercado, é comum que fiquemos encantados com as mais diversas opções de alimentos nas prateleiras, que chamam atenção de qualquer um. No entanto, entre tantas opções, existem aquelas que apenas passam a impressão de serem saudáveis, mas na realidade não são nem um pouco.

Os alimentos não saudáveis são aqueles produtos de baixo teor nutricional ou que passam por diversos processos industriais e podem causar doenças diversas. Por isso, confira uma lista com itens que você deve retirar do carrinho se quer proteger sua saúde.

1. Refrigerante e Demais Bebidas Industriais Gaseificadas

Olho aberto em bebidas industrializadas, gaseificadas e com alto teor de açúcar.

O consumo de refrigerantes está associado a problemas de saúde como obesidade, diabetes tipo 2, cáries e outros problemas na arcada dentária.

Eles são ricos em alta concentração de açúcar e adoçantes artificiais. Outro ponto prejudicial é que o seu alto teor de acidez prejudica o esmalte dos dentes.

2. Salgadinhos em Pacote – Milho, Batata, Pipocas Prontas

Os famosos salgadinhos em pacote devem ficar longe da despensa da sua casa. Isso porque eles são ricos em gorduras saturadas e gorduras trans. Esses dois tipos podem aumentar o risco de doenças cardíacas e outros problemas crônicos de saúde por má alimentação.

3. Salsichas, Salaminhos e demais Embutidos

Salsichas e outros embutidos como presunto, mortadela e salaminho são um veneno para a nossa alimentação. Isso porque eles são repletos de conservantes, alta concentração de sódio e nível preocupante de presença de corante.

O consumo excessivo de embutidos tem forte ligação com desenvolvimento de doenças cardiovasculares e até mesmo câncer, em especial o colorretal.

4. Carnes Processadas

Nuggets de frango, hambúrguer bovino, de frango, presunto cozido, bacon, entre outros devem ficar fora da lista de compras do mercado.

As carnes processadas são ricas em excesso de sódio, que causa pressão arterial e problemas cardiovasculares. São nutridas com aditivos artificiais como corantes e aromatizantes que causam doenças no organismo.

5. Pratos Prontos: Macarrão Instantâneo, Sopas Prontas

Se é industrializado, pode ter certeza que não é saudável e vai fazer mal para sua saúde.

Assim, esses pratos prontos são práticos, gostosos, dão saciedade rápida, mas são um dos alimentos menos saudáveis do mundo. Sopas prontas e macarrões instantâneos, por exemplo, contêm grandes quantidades de sódio e gorduras saturadas, além de um baixo valor nutricional.

6. Refeições Congeladas – Biscoitos Recheados – Pão de Forma

Esses itens são verdadeiras bombas calóricas, pois não oferecem nutrientes e possuem alto teor de sal, açúcar e gordura, em especial a gordura trans, um item que desencadeia várias doenças.

O excesso de açúcar presente na composição pode causar danos graves, como cáries e outros problemas bucais.

O consumo frequente também pode favorecer o desenvolvimento de resistência à insulina, aumento do colesterol ruim (LDL) e obesidade. Refeições congeladas e o pão de forma também não possuem nutrientes e são ricas em substâncias que causam danos ao sistema cardiovascular.

