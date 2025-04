Pão doce com cobertura de coco ralado: fica muito macio e melhor que de padaria

Tutorial trouxe uma receita diferente e com um recheio muito gostoso para curtir no lanche da tarde

Magno Oliver - 27 de abril de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Kidelicia Cozinha Ana Claudia)

Tradicional na culinária brasileira, o famoso pão doce de padaria é um alimento queridinho e muito consumido no lanche da tarde.

Assim, um tutorial na internet trouxe uma receita que deixa a massa fofinha e com um recheio de dar água na boca que conquistou os internautas.

Ingredientes Para Massa do Pão Doce:

– 500g de farinha de trigo;

– 10g de fermento biológico seco;

– 2 ovos inteiros;

– 4 colheres de sopa de açúcar;

– 1 colher de chá de sal;

– 250ml de leite morno;

– 3 colheres de sopa de manteiga.

Ingredientes da Cobertura:

– 1 lata de leite condensado;

– 100ml de leite;

– 1 colher de sopa de manteiga;

– 1 xícara de coco ralado (fresco ou seco, sem açúcar).

Modo de Preparo do Pão Doce

Primeiro passo é pegar uma tigela e misturar o leite com o fermento, açúcar e deixar descansar por 10 minutos até espumar bem. Assim, pegue uma bacia grande e coloque os ovos, o restante do açúcar, sal e a manteiga. Misture bem até ficar homogêneo.

Em seguida, adicione a mistura de fermento e coloque a farinha aos poucos, mexa com uma colher ou com as mãos até a massa desgrudar do fundo da vasilha. Agora você vai transferir a massa para uma bancada enfarinhada e sovar por 10 minutos até ficar lisa e elástica.

Pegue uma tigela, coloque a massa, cubra ela com um pano e deixe o volume crescendo por 1 hora. Passado o tempo, separe e modele 12 porções iguais de bolinhas em uma assadeira untada com papel-manteiga. Não esqueça de deixar um espaço entre elas.

Assim, cubra e deixe crescer por mais 30 minutos. Preaqueça o forno à 180 °C e coloque os pãezinhos para assar por 30 minutos. Para o recheio, leve ao fogo o leite condensado, leite e manteiga e mexa até começar ferver.

Coloque o coco ralado e cozinhe por mais 3 minutos até formar um creme espesso. Quando o pãozinho terminar de assar, espalhe generosamente a cobertura por cima. Por fim, depois é só saborear!

