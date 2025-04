Após apontar erro em pedido, cliente é surpreendida com “taxa de reclamação” na conta de restaurante

Se reclamar resolvesse... custaria R$ 28,74?

Anna Júlia Steckelberg - 28 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/José Cruz/Agência Brasil)

Você já conferiu a conta no restaurante e achou que o garçom anotou errado? Pois foi exatamente o que aconteceu com um cliente nos Estados Unidos — mas o desfecho foi, digamos, inusitado. Em vez de simplesmente corrigir o pedido, o restaurante cobrou uma “taxa de reclamação”, oficialmente registrada no recibo como bitching fee (algo como “taxa de reclamação” em tradução livre).

O caso aconteceu na cidade de Evansville, no estado de Indiana, e viralizou após o cliente — identificado no Reddit como SmokeyMcTokerson — compartilhar a história.

O post, publicado no dia 11 de abril, já soma mais de 135 mil interações. O motivo da treta? Uma troca de cerveja. “Me cobraram uma taxa por pedir para trocar a cerveja errada que me trouxeram”, escreveu o internauta.

A cobrança de US$ 5 (aproximadamente R$ 28,74) apareceu discretamente na conta, junto aos itens consumidos — uma pizza de pepperoni e bebidas, totalizando US$ 24,78 (R$ 142,46). E antes que você pense em revolta ou reclamação no Procon, o cliente garantiu: levou na esportiva.

“Sinceramente, achei hilário. Foi provavelmente a coisa mais engraçada que aconteceu naquela noite”, contou no post. Segundo ele, a garçonete foi educada e se desculpou pela falha. “Não acredito que ela deva perder o emprego por isso. Dei uma boa risada.”

Mas como toda boa história da internet, a situação dividiu opiniões. Enquanto alguns acharam engraçado e criativo, outros se indignaram com a audácia do restaurante. “Isso é engraçado, mas eu ia reclamar de uma taxa de reclamação”, escreveu um usuário. “Não tem como te cobrarem isso, a menos que haja uma placa avisando sobre essa ‘política’”, retrucou outro.

A identidade do restaurante não foi revelada pelo autor do post — talvez para evitar que a “taxa de viralização” venha em dobro.

