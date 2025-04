Onde assistir Novorizontino x Corinthians pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (30)

Timão busca se recuperar de goleada sofrida na última partida do Campeonato Brasileiro

Augusto Araújo - 28 de abril de 2025

Saiba onde assistir Novorizontino x Corinthians pela Copa do Brasil. (Foto: Reprodução/Instagram)

Nesta quarta-feira (30), o Corinthians vai até o interior do estado de São Paulo para enfrentar o Novorizontino, em partida válida pela 3ª rodada da Copa do Brasil.

A bola vai rolar a partir das 21h30 no Estádio Jorge Ismael de Biasi, localizado em Novo Horizonte (SP).

Os donos da casa fazem um desempenho mediano na Série B até o momento. Em cinco partidas, venceram duas, empataram três e estão invictos na competição.

Assim, o desempenho qualifica a equipe apenas para o 9º lugar da tabela. Porém, vale destacar que o Tigre do Vale se encontra a apenas um ponto dos 3º e 4º colocados, que são Vila Nova e Coritiba.

Na última partida, inclusive, o Novorizontino venceu o Athletico pelo placar de 2 a 1, jogando em casa. Pablo Dyego fez os dois gols do time paulista, enquanto Renan descontou para o Furacão.

Vexame

Por outro lado, o Coringão volta as atenções para a Copa do Brasil após uma derrota vexatória para o Flamengo, neste domingo (27).

Jogando no Maracanã, o Rubro-Negro não tomou conhecimento do rival e aplicou três gols ainda no primeiro tempo. Cebolinha, Arrascaeta e Pedro balançaram as redes.

Na segunda etapa, o centroavante do time carioca ainda fez mais um, de pênalti, decretando o 4 a 0 no placar final.

Com isso, o Timão caiu para a 12ª posição na tabela do Brasileirão, com sete pontos conquistados em seis jogos. Vale destacar que esta foi a terceira derrota do Corinthians no campeonato – ou seja, perdeu metade das partidas até aqui.

Onde assistir Novorizontino x Corinthians pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (30)

O Sportv fará a transmissão da partida pela rede de TV por assinatura, assim como o Premiere, pelo sistema de pay-per-view.

Além disso, a plataforma de streaming Globoplay também irá exibir o jogo da Copa do Brasil em tempo real, pelas mídias digitais.

