PC apresenta inquérito contra treinador de futebol suspeito de molestar crianças em Aparecida de Goiânia

Suspeito dava aulas de futebol gratuitas em um campo de futebol aberto de Aparecida de Goiânia

Thiago Alonso - 28 de abril de 2025

Lauro Rezende de Lima, de 46 anos, foi preso preventivamente. (Foto: Divulgação/PC)

Foi finalizado nesta segunda-feira (28), a primeira parte do inquérito que investigou um treinador de futebol suspeito de abusar sexualmente de menores de idade, em um campo de futebol aberto em Aparecida de Goiânia.

Segundo a delegada Sayonara Lemgruber, titular da Departamento de Polícia da criança e do Adolescente (DPCA), o suspeito teria se aproveitado de seis meninos, sendo quatro adolescentes e duas crianças, com idades entre 10 e 16 anos.

Conforme apontado pelas investigações, Lauro Rezende de Lima, de 46 anos, dava aulas gratuitas em um campo de futebol público, no Conjunto Mabel.

Ao longo de oito anos, o professor instigava as vítimas. Ele as levava para casa com desculpas, dizendo que iria fazer massagens para melhor o rendimento, prometia chuteiras, camisas de time e até para jogar videogame.

Com isso, alguns dos garotos chegavam a dormir na casa do suspeito, que teria praticado crimes com alguns deles por semanas e até meses.

No decorrer do inquérito, a DPCA também descobriu outras passagens do homem pela polícia, sendo que em 2023 ele foi preso por abusar sexualmente de adolescentes no meio da rua, no estado do Mato Grosso. À época, um retrato falado chegou a ser divulgado, a fim de procurar o chamado “Tarado da Moto”, como ele era conhecido na região

Apesar da primeira parte do inquérito finalizada, segundo a delegada, outras três vítimas devem ser ouvidas na delegacia ainda nesta semana.

Lauro Rezende de Lima segue preso preventivamente na Unidade Prisional de Aparecida de Goiânia, onde deve permanecer conforme as investigações avançarem.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!