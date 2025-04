Vídeo com imagens nostálgicas de Anápolis há quase 30 anos viraliza ao mostrar como cidade era diferente: “tempo bom”

Publicação foi feita no TikTok e despertou comentários de várias pessoas atraídas por terem vivido na época

Paulo Roberto Belém - 28 de abril de 2025

Vídeo resgata momentos de Anápolis de 1996 (Foto: Reprodução/TikTok)

Um vídeo publicado no TikTok @edimilsondeodato1 está provocando um resgate do passado de Anápolis, ao mostrar imagens da cidade que demonstram a realidade no primeiro ano da segunda metade da década de 1990.

Datado de 1996 e ao som do clássico “Música da Saudade”, de Gilberto e Gilmar, o registro conta com o locutor falando de características locais, como a importância para o estado e o comércio desenvolvido.

Enquanto isso, cenas. A primeira é do Terminal Rodoviário Josias Moreira Braga (Rodoviária de Anápolis) que mostra a identidade dos guichês e dos modelos de ônibus da época.

Em seguida, entra no roteiro da publicação a Igreja da de Santana, que – se for olhada hoje – parece a mesma, por conta da manutenção da arquitetura, caracterizada pelas grades.

A troca de cena vai para o Terminal Urbano de Anápolis, hoje Estação Central, com os ônibus do transporte coletivo da época estacionados da mesma forma de hoje, mas com pessoas vestidas com a moda daquele ano.

Inclusive quando uma nova tomada mostra os ônibus pintados de azul que compunham a frota, alternada com imagens da Praça Americano do Brasil, que em 1996 não tinha a carcaça do Mirage e ainda tinha uma rotatória.

Outras imagens interessantes são de algumas ruas do Centro da cidade, exibindo as lojas e os modelos de carro da época, destacando um Fusca e um Del Rey, alternando para um registro da Avenida Brasil, com pouquíssimo movimento, diferente ao de hoje.

O vídeo saudosista encerra com o Ginásio Internacional Newton de Faria com um descampado em volta e, pelo que parece, os registros foram feitos no período do tempo seco daquele ano, por conta da vegetação característica.

O vídeo despertou comentários de várias pessoas atraídas por terem vivido na época ou se interessado com a mudança temporal.

Assista e volte ao passado:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!