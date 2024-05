Empresa que viralizou por dar R$ 20 a candidatos anuncia expansão milionária

Grupo pretende dobrar o faturamento até 2027, realizando inaugurações por todo país

Thiago Alonso - 20 de maio de 2024

Sede da H Edigio Group, em Anápolis. (Foto: Reprodução/FIEG)

Após se tornar notícia nas redes sociais por uma atitude que despertou a atenção dos internautas, a empresa H. Egidio Group, que fornece R$ 20 para candidatos nas entrevistas de emprego, anunciou investimentos de mais de R$ 20 milhões — iniciais — em novas filiais pelo Brasil.

O grupo, que tem sede em Aparecida de Goiânia, inaugurou na última terça-feira (14), unidades da Hospdrogas, Transplexlog e da H Trade, na Região Metropolitana de Vitória (ES).

Durante a ação, o governador em exercício do estado, Ricardo Ferraço, esteve presente, assim como outras autoridades municipais e estaduais do Espírito Santo.

Além das novidades, o conglomerado goiano planeja investir R$ 900 milhões e dobrar o faturamento até 2027, com aplicações significativas nas várias marcas que fazem parte da casa.

“Temos mais de 38 anos no mercado do setor de saúde, nas áreas industrial, de distribuição e de operação logística. Atuamos em 12 países, recebendo e negociando insumos, matéria-prima, comprando tecnologia alemã, suíça e italiana”, enfatizou o CEO do grupo, Heribaldo Egídio.