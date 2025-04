Homem é atropelado após caminhão desenfreado acertar supermercado em Anápolis

Motorista teria deixado o veículo engatado com o freio de mão puxado

Natália Sezil - 30 de abril de 2025

Caminhão acertou o portão do estabelecimento. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 34 anos, precisou ser socorrido após ser atropelado enquanto passava em frente a um supermercado em Anápolis, na tarde desta quarta-feira (30).

O causador do acidente seria um caminhão, que estava parado no estacionamento do comércio, no Setor Central, para descarregar alguns produtos.

O motorista, de 49 anos, afirmou que deixou o veículo engatado e com o freio de mão puxado e, em seguida, se afastou para cumprir com alguns procedimentos.

Momentos depois, porém, ele relatou ter visto o caminhão perder os freios e descer de forma descontrolada, de maneira a colidir com o portão do estacionamento.

Com o impacto, o pedestre acabou sendo atingido, sofrendo um corte na região da cabeça. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros-socorros, encaminhando o homem a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Agora, o caso deve seguir sob responsabilidade da Polícia Civil (PC), que ficará responsável pela investigação e pelas medidas cabíveis.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!