Como o Supervi, maior rede de supermercado de Anápolis, estava sendo enganado?

Esquema fraudulento foi denunciado anonimamente e caso foi exposto em operação da Polícia Civil

Davi Galvão - 30 de abril de 2025

Suspeitos utilizavam pesos de chumbo para fraudar na hora da pesagem. (Foto: Divulgação/PC)

Uma forma ancestral de burlar a pesagem de mercadorias estava sendo utilizada para dar prejuízo a supermercados, sobretudo o Supervi – maior rede de supermercados de Anápolis. Funcionários do Frigorífico Anicuns colocavam pesos sob as vestimentas no momento em que iam pesar as carnes pouco antes de serem entregues às unidades do supermercado. A prática ocorreu por cerca de quatro meses, sobretudo em cortes mais nobres.

Assim, o Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC) prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (30), dois homens acusados de fazer parte de um esquema de desvio ilegal de carnes bovinas durante entregas em supermercados da cidade.

O golpe consistia no uso de pesos de chumbo escondidos sob a roupa dos entregadores do Frigorífico Anicuns, simulando um volume de mercadoria compatível com o descrito nas notas fiscais. Na prática, os cortes nobres eram desviados e posteriormente revendidos de forma ilegal.

“Há duas espécies de carnes: uma mais nobre, mais pesada, com mais gordura e outra mais leve, mais simples, com menos gordura. Os mercados compravam na maioria das vezes essa mais pesada, com mais gordura. Os açougues envolvidos no esquema então compravam a mais leve”, detalhou ao Portal 6, o delegado Marcos Adorno, responsável pela investigação.

Porém, na hora da entrega, a carne de maior valor, comprada pelos mercados, era entregue aos açougues, com os estabelecimentos passando parte do valor diretamente aos funcionários envolvidos.

As investigações começaram após uma denúncia anônima relatar o desvio das carnes, sendo que o flagrante se deu durante monitoramento em uma unidade da rede SuperVi, no Centro de Anápolis. Os policiais encontraram sacos com 7,2 kg de chumbo escondidos sob as roupas de um dos suspeitos.

Até o momento, as autoridades acreditam que a fraude causou um prejuízo estimado de 90 kg em carne não entregue.

Os dois envolvidos confessaram o crime e foram autuados por estelionato. Eles relataram que a carne desviada era vendida a açougues locais, que agora também são alvo de investigação por possível receptação qualificada. As apurações continuam para identificar outros participantes no esquema.

