Jovem será investigado após causar acidente e contar história mirabolante para polícia

Situação aconteceu em Ceres, município do Norte Goiano e provocou a mobilização policial de várias cidadães da região

Paulo Roberto Belém - 28 de abril de 2025

Churrascaria teria sido invadida pelo veículo “roubado” (Foto: Divulgação)

Um jovem, de 25 anos, será investigado pela Polícia Civil (PC), após acionar a Polícia Militar (PM) de Ceres, município do Norte Goiano, para dizer que seu Volkswagen Golf teria sido roubado na cidade.

O curioso é que, 1h30 antes do acionamento dos militares, um veículo com as características do supostamente subtraído, um Golf Sapão, como é conhecido pelo ano em que foi fabricado, havia colidido contra a porta de uma churrascaria local.

Foi o dono do estabelecimento ligou para a PM para narrar a invasão, sendo que os militares foram até o endereço e constataram somente o dano, tendo o proprietário confirmado que nada tinha sido levado, apesar de ser deixada uma bagunça indesejável.

Ocorre que no contato do suposto roubo do veículo, o jovem não esclareceu o que aconteceu à corporação, quando então, a força policial começou a suspeitar do que ouviu.

Tempo depois, o dono do Golf Sapão ligou novamente para a polícia 1h20 depois da notícia de roubo, para dizer que encontrou o veículo. Mas, segundo a PM, mandou localização equivocada de onde teria achado o bem.

Isto porque em um vídeo enviado a eles, as condições do local eram totalmente divergentes das que a corporação encontrou no endereço apontado pelo jovem.

Os militares informou não encontraram o suspeito nem o veículo que teria sido roubado e encontrado, mas relatou à Polícia Civil que o Golf Sapão em questão, foi o mesmo que invadiu a churrascaria.

Assim, como jovem que supostamente foi identificado pelas forças policiais, este será investigado por falsa comunicação de crime e a Polícia Civil irá investigar a situação mais a fundo para confirmar toda a dinâmica da história.

