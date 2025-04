Novas estações do Eixo Anhanguera são entregues em Goiânia

Estações Rua 7, HGG e José Hermano passam por modernização e fazem parte da transformação do transporte coletivo metropolitano

Publieditorial - 30 de abril de 2025

Novas estações do Eixo Anhanguera seguem padrão arquitetônico moderno e adotam a cor verde como marca da sustentabilidade no sistema de transporte coletivo. (Foto: Edinan Ferreira)

A mobilidade urbana de Goiânia dá mais um passo rumo à modernização com a entrega de três novas estações do BRT Leste-Oeste (Eixo Anhanguera): Rua 7, HGG e José Hermano. As plataformas foram totalmente reformadas para oferecer mais conforto, segurança e tecnologia aos usuários do transporte coletivo. A inauguração aconteceu nesta sexta-feira (25/4).

As novas estruturas foram projetadas para proporcionar acessibilidade, comodidade e eficiência. Os espaços agora contam com iluminação reforçada, câmeras com reconhecimento facial, monitoramento 24 horas, wi-fi gratuito, painéis digitais, totens eletrônicos e atendimento especializado para orientação dos passageiros.

A entrega das novas estações acontece antes do prazo previsto, o que permite o início imediato das obras nas últimas três paradas do Eixo Anhanguera: Capuava, Cascavel e Rua 8. A conclusão dessas etapas está programada para julho de 2025, completando assim as 19 estações previstas no projeto.

As melhorias fazem parte da Nova Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (Nova RMTC), que inclui a revitalização de seis terminais e a substituição gradual da frota por ônibus elétricos e veículos a diesel com tecnologia Euro 6, menos poluentes. O projeto Nova Anhanguera adota ainda um novo padrão visual com estações sustentáveis e identidade arquitetônica marcada pela cor verde.

Com investimentos de R$ 1,6 bilhão, o projeto deve beneficiar diretamente cerca de 150 mil pessoas que utilizam diariamente o corredor do Eixo Anhanguera, tornando o sistema mais eficiente, seguro e acessível.