Chef renomado ensina como preparar seu corte congelado e sem necessidade de esperar amolecer as fibras

Magno Oliver - 02 de maio de 2025

A Air Fryer é um utilitário doméstico que virou o queridinho dos lares brasileiros por sua praticidade e comodidade em preparar receitas saudáveis. Para carnes, então, ela também é excelente.

E nada mais triste do que chegar em casa, após um dia longo e cansativo de trabalho, e ter que descongelar a carne para poder fazer sua refeição. Pois agora isso não te pertence mais.

Dessa forma, um truque rápido e descomplicado para preparar sua carne congelada na Air Fryer bombou nas redes sociais. Muita gente chegou a desacreditar, mas um chef renomado mostrou que dá certo demais.

Carne congelada na Air Fryer: fica suculenta e sem precisar descongelar

Preparar uma carne congelada é método que exige paciência, dedicação e muita cautela. Mas um chef renomado da gastronomia brasileira mostrou que dá para comer carne suculenta e macia na Air Fryer, sem precisar descongelar.

Em legenda publicada no Jornal metrópoles, o chef @andre.rochadel questiona: “carne congelada direto na Air Fryer e suculenta assim, gente? Pois é, é possível sim”.

A carne ficou tão perfeita que nem mesmo o chef de cozinha acreditou no que estava experimentando.

Na gravação, a receita pega um pedaço de fraldinha congelada com até 2 dedos de altura para usar no preparo. Assim, o chef tempera com azeite, sal e pimenta do reino.

A Air Fryer deve estar pré-aquecida à 200ºC. Em seguida, o chef coloca o pedaço do corte e deixa por 12 minutos cada lado e vai virando. Caso queira o ponto bem passado, deixe mais 5 minutinhos cada lado na fritadeira elétrica.

“Já faço essa técnica há um tempão e dá certo sim. Suculência e sabor na medida”, disse um seguidor nos comentários da página.

Confira a postagem na íntegra:

