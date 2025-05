Infiltrações e aguaceiro: morador denuncia abandono do Terminal Rodoviário de Anápolis

Ele argumenta que as taxas cobradas na compra das passagens justificam a cobrança por um lugar digno

Paulino Henjengo - 02 de maio de 2025

Estado depredado da Rodoviária de Anápolis causa revolta.(Foto: Reprodução)

Um morador de Anápolis divulgou na tarde desta quinta-feira (1º), um vídeo que denuncia o estado de abandono do Terminal Rodoviário Josias Moreira Braga. As imagens mostram infiltrações, furos nas calhas, água parada e outras irregularidades. Revoltado, o homem faz um apelo pela revitalização do local.

“Ninguém vai fazer nada, gente? Vamos reformar a Rodoviária de Anápolis”, desabafa Antônio Marçal (@marcalgoias), nas imagens, gravadas dentro do local.

Ao falar das telhas quebradas e sujas, além das aberturas no teto, em tom de ironia o denunciante declara: “Aqui é legal que dá até para ver o céu. Tudo isso que vocês estão vendo são buracos. Esse lugar precisa ser reformado de ponta a ponta”, reclamou.

Ao final da gravação, o morador reforça que, além de usuário do serviço, é cidadão e contribuinte. Ele argumenta que as taxas cobradas na compra das passagens justificam a cobrança por um espaço digno.

“Isso é um bem público. Todo mundo que compra passagem paga taxa, então é nosso direito reclamar. Se a empresa não está exercendo a função como deveria, por que está arrecadando tanto dinheiro?”, questiona.

Denúncias se repetem

Essa não é a primeira vez que a situação da rodoviária é denunciada. O Portal 6 já havia recebido relatos semelhantes. Funcionários do terminal apontaram a presença constante de lixo, mau cheiro, falta de limpeza e a completa ausência de segurança.

Recentemente, a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart) foi contratada para realização manutenção predial, gerência e segurança.

Assim, a reportagem do Portal 6 tentou contato com a atual gestão mas até o fechamento desta reportagem, não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

