Passageira dá ultimato a motorista de aplicativo, mas fica sem acreditar na reação dele

Vídeo reacendeu debate sobre proibição de passageiros irem no banco da frente

Davi Galvão - 02 de maio de 2025

Registro do motorista de aplicativo já conta com mais de 700 mil visualizações. (Foto: TikTok)

Um vídeo publicado no TikTok pelo perfil Munnez Driver reacendeu um antigo e caloroso debate quando o assunto é motoristas de aplicativo: afinal, é certo o condutor negar ao passageiro o banco da frente ou se recusar a levar quatro pessoas?

No registro, que conta com mais de 700 mil visualizações, é possível ver o motorista abrindo a porta do carro e já questionando acerca das paradas programadas na viagem. No total, são três passageiros e três paradas.

O problema começa quando um dos clientes abre a porta da frente, para se sentar no banco da carona, mas o condutor pede que ele vá atrás, pois o assento estaria ocupado com objetos pessoais.

Inicialmente, o pedido é atendido, mas uma das passageiras reclama, comentando que atrás ficariam todos muito apertados e questiona o porquê da proibição.

Ao ouvir a justificativa do motorista, ela pede para que a corrida seja cancelada, o que é prontamente realizado pelo condutor.

Nos comentários, porém, os internautas questionaram se a postura do motorista foi a mais adequada, especialmente levando em consideração que a corrida havia sido solicitada na modalidade confort.

“O cara trabalha num sistema que permite o passageiro pedir veículo para 4 pessoas e ninguém pode sentar no banco da frente porque ele encheu de bagulho”, disse um.

“Poxa, mas se ela pediu no confort, o motorista é quem tá errado. Tá pagando mais caro e ainda vai espremida?”, questionou outra.

Apesar disso, diversos usuários apontaram que, no final das contas, o carro continua sendo do motorista e cabe a ele decidir a forma com a qual irá trabalhar.