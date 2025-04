Motorista de aplicativo viraliza ao mostrar como é dirigir em Goiânia: “pior que a Índia”

Conteúdo rapidamente se espalhou pelas redes, gerando uma enxurrada de comentários de internautas que se identificaram com o cenário

Paulino Henjengo - 27 de abril de 2025

Trânsito caótico de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Dirigir pelas ruas de Goiânia não tem sido uma tarefa fácil — e um motorista de aplicativo viralizou nas redes sociais ao expor a realidade do trânsito na capital. Com uma sequência de vídeos, ele comparou a experiência a dirigir na Índia, país conhecido pelo trânsito caótico.

O conteúdo foi postado na página do instagram “Fabricio Driver” (@fabricio.driver62) e já conta com mais de 7 mil visualizações, além de reunir mais de 240 comentários.

Logo no início, o condutor mostra estradas completamente sem iluminação, onde, segundo ele, os pedestres “viram um vulto” ao atravessar. Em seguida, registra o momento em que avança no sinal verde conforme manda a legislação, mas é surpreendido por outro veículo que fura o semáforo vermelho, quase causando um acidente.

A série de situações inusitadas continua. Em outro trecho, o motorista flagra um carro trafegando tranquilamente na contramão como se fosse algo normal. Pouco depois, um motociclista surge andando pela calçada, mesmo com a pista vazia. “Até onde ele vai assim?”, questiona, incrédulo.

Para fechar a sequência de absurdos, ele ainda filma uma briga de trânsito em plena via pública, onde dois condutores disputam espaço e se recusam a ceder passagem, colocando em risco a vida de todos ao redor.

O conteúdo rapidamente se espalhou pelas redes, gerando uma enxurrada de comentários de internautas que se identificaram com as dificuldades enfrentadas no trânsito da capital.

“E eu pensando que o motorista de Aracaju era ruim de roda, parabéns, Goiânia superou”, disse um usuário. Uma segunda pessoa comentou o seguinte: “Goiânia em modo rally urbano: sem regras, sem freio e com plateia assistindo de camarote“.

Por fim, um seguidor disse em tom de brincadeira: “Isso aí é no dia mais tranquilo hein”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!