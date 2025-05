Whindersson Nunes já tem data para se apresentar em Goiânia e Anápolis

Humorista é conhecido por lotar teatros por onde passa

Paulino Henjengo - 02 de maio de 2025

Whindersson em uma apresentação em Goiânia. (Foto: Reprodução/Instagram)

O humorista Whindersson Nunes incluiu Goiânia e Anápolis em sua nova turnê de stand-up, intitulada “Isso Definitivamente Não é um Culto”. As apresentações estão marcadas para os dias 02 e 03 de agosto, com ingressos já disponíveis no site Ingresso Digital.

Em Anápolis, o show acontece no dia 02, a partir das 18h, no Grande Teatro do Centro de Convenções. Já na capital, a apresentação será no dia seguinte, às 17h, no Centro de Convenções da PUC Goiás.

Os valores dos ingressos variam entre R$35 e R$240 para a apresentação em Anápolis, e entre R$45 e R$300 em Goiânia.

Novo espetáculo de Whindersson Nunes

Após o sucesso de “Isso Não é um Culto” em 2023, Whindersson retorna aos palcos em 2025 com uma proposta ainda mais ousada.

Em “Isso Definitivamente Não é um Culto”, o artista explora com profundidade temas como o possível fim do mundo, religião, redes sociais, atualidades e questões do cotidiano, tudo com seu humor característico — provocador, sarcástico e inteligente.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!