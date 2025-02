Pai de Whindersson Nunes desabafa sobre internação do filho

Whindersson já falou publicamente sobre o diagnóstico de ansiedade e depressão

Folhapress - 22 de fevereiro de 2025

(Foto: Reprodução)

Hidelbrando Sousa Batista, pai de Whindersson Nunes, 30, desabafou sobre a internação do filho nas redes sociais neste sábado (22). “Meu Guerreiro, você já nasceu com o dom de fazer o bem para os seus semelhantes. Quantas vezes você falou: ‘Pai, o senhor ainda vai ter muito orgulho de mim’. Sou orgulhoso de você desde quando nasceu”, escreveu.

A Non Stop Produções, escritório que gerencia a carreira do humorista, confirmou nesta quinta (20) que ele está internado em uma clínica psiquiátrica, “em busca do tratamento adequado para o seu bem-estar”.

“Tudo que peço a Deus, ele me concede. Pode demorar um pouco, mas sempre ele me ouve. O que eu estou pedindo agora é a sua cura. Que ele tire de você e mande pra mim todas as angústias e dores. Já tenho 58 anos e você é muito jovem, tem toda a vida pela frente. Um grande abraço do seu velho!”, escreveu Batista.

Whindersson já falou publicamente sobre o diagnóstico de ansiedade e depressão. Em maio do ano passado, o humorista relatou ter tido uma crise depressiva no palco, durante um show de humor. “Primeira vez que a depressão fez eu não me sentir bem com um microfone na mão foi hoje”, escreveu em suas redes.