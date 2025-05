Esses são os 5 cursos técnicos com os melhores salários iniciais

Essas formações são cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho

Pedro Ribeiro - 03 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Se você está buscando uma maneira rápida e eficaz de entrar no mercado de trabalho, os cursos técnicos podem ser a escolha ideal.

Eles oferecem uma formação mais curta que os cursos de graduação, focada em áreas práticas e com grande demanda.

Além disso, muitos desses cursos garantem um bom salário logo no início da carreira, o que atrai jovens e adultos que desejam estabilidade financeira mais cedo.

1. Técnico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Se você gosta de tecnologia e tem facilidade com computadores, esse curso pode ser perfeito.

O Técnico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas atua no desenvolvimento de softwares, manutenção de sistemas e suporte técnico.

A área de TI segue crescendo, e a demanda por profissionais qualificados é alta.

O salário inicial médio é bastante atrativo: R$ 4.348,45. Isso mesmo! Um dos maiores entre os cursos técnicos disponíveis hoje.

2. Técnico em Administração

O curso técnico em Administração é um dos mais populares, e não é por acaso.

Ele prepara o profissional para atuar em diversas áreas dentro de uma empresa, como finanças, gestão de pessoas, marketing e processos administrativos.

A versatilidade desse curso é um dos seus maiores diferenciais. O salário inicial gira em torno de R$ 2.383, e pode aumentar com a experiência.

3. Técnico em Informática

Esse curso também é da área de tecnologia, mas com foco maior em redes, manutenção de computadores e suporte técnico.

É uma boa escolha para quem quer começar rápido no setor de TI. O Técnico em Informática pode ganhar, logo no começo da carreira, cerca de R$ 2.065.

Um valor interessante, especialmente para quem busca o primeiro emprego na área.

4. Técnico em Recursos Humanos

Se você gosta de lidar com pessoas, esse curso pode abrir muitas portas.

O Técnico em Recursos Humanos atua com recrutamento, seleção, folha de pagamento, treinamentos e outras rotinas do setor. É um profissional essencial em qualquer empresa.

O salário inicial para esse curso técnico é de aproximadamente R$ 2.633, e há boas chances de crescimento na área.

5. Técnico em Logística

Esse curso é ideal para quem gosta de organização e planejamento.

O Técnico em Logística trabalha com controle de estoque, transporte, distribuição de mercadorias e cadeia de suprimentos. Com o aumento do comércio online, a demanda por esses profissionais cresceu muito.

O salário inicial é de R$ 3.083, um ótimo valor para quem está começando.

