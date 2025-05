Goiânia: Corredor Universitário será o próximo a receber melhorias; veja os detalhes

Trecho é o terceiro a ser contemplado por intervenções, que devem incluir 36 obras dentro dos próximos 18 meses

Natália Sezil - 03 de maio de 2025

Corredor Universitário, que liga Praça Cívica à Praça da Bíblia. (Foto: Google Street View)

O Corredor Universitário, que liga a Praça Cívica, no Setor Central, à Praça da Bíblia, no Setor Leste Universitário, será o próximo trecho a receber intervenções da Secretaria de Engenharia de Trânsito de Goiânia (SET), como anunciou o prefeito Sandro Mabel (UB) nesta sexta-feira (02).

O objetivo das melhorias é aumentar o fluxo de veículos no trecho, de forma que o trânsito flua mais rápido. O corredor mencionado é o terceiro a ser contemplado pelas intervenções, que começaram em março.

Até então, as obras já foram realizadas no corredor das avenidas Mutirão e Castelo Branco e das avenidas 136 e Jamel Cecílio – onde houve sincronização semafórica, criação de terceira faixa e formação de corredor na faixa da direita.

Esse último, que já foi implementado no Universitário ainda em 2012, dá prioridade aos ônibus, motocicletas e táxis. Com essa pendência a menos, as principais metas serão aplicar sincronização semafórica e instalar fiscalização, além de alguns outros ajustes menores.

A expectativa, segundo anunciou o gestor municipal, é de que 36 obras sejam concluídas dentro dos próximos 18 meses – em um prazo máximo, sendo o tempo mínimo de um ano para que as melhorias sejam feitas.

Depois do Corredor Universitário, as mudanças devem ser aplicadas na Avenida Independência, que corta pelo setores Leste Vila Nova, Central e Aeroporto.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!