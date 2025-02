Homem é esfaqueado em plena luz do dia em uma das avenidas mais importantes de Goiânia

Vítima precisou passar por manobras de reanimação e foi encaminhado ao Hugo para atendimento de emergência

Natália Sezil - 21 de fevereiro de 2025

Bombeiros realizaram os primeiros socorros. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 37 anos, foi vítima de esfaqueamento em plena luz do dia nesta sexta-feira (21), na rua 74, importante via no Setor Central de Goiânia.

A facada teria ocorrido em frente ao posto de combustível Biruttão, mas ainda não se sabe em que circunstâncias se deu o crime. Funcionários do estabelecimento teriam encontrado a vítima sangrando nas proximidades e acionado o Corpo de Bombeiros.

Na ocorrência, os militares se depararam com o homem já inconsciente, com um ferimento profundo no peito, na região entre o abdômen e o tórax. Manobras de reanimação e primeiros socorros foram realizadas ainda no local.

Em seguida, a vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), onde recebeu atendimento médico de emergência.

A Polícia Militar (PM) também foi acionada e, em posse de imagens de câmeras de segurança, identificou que o suspeito havia fugido a pé, pela Avenida Independência, junto a um suposto cúmplice.

Os dois ainda não foram localizados. Agora, o caso deve seguir sob investigação da Polícia Civil (PC), que deve averiguar quais foram as motivações do crime e como tudo ocorreu.

